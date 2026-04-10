交易 Schneider Electric Se - SUp 差价合约

关于 Schneider Electric SE

施耐德电气公司是一家总部设在法国的公司，在全球范围内提供能源相关的解决方案。 它通过两个部门进行运营。 能源管理和工业自动化。 能源管理包括低电压、中电压和安全电源等子部门。 低电压针对住宅和商业建筑，横跨工业、基础设施和数据中心，提供保护功能、电力监测和控制、电能表和电气外壳等。 中压为关键任务基础设施的综合管理、高级电网解决方案和资产性能管理等提供产品和软件。 安全电力公司专门为数据中心和网络提供关键电力产品和解决方案，在这些地方，电力的连续性和质量是至关重要的。 工业自动化为机器、制造厂和工业场所的自动化和控制提供全面的解决方案。