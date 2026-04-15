交易 Sasol Limited - SSL 差价合约
关于 Sasol Ltd (ADR)
沙索尔有限公司是一家全球性的化学品和能源公司。 公司分部包括能源业务、化工业务和企业中心。 公司的能源业务包括采矿、天然气和燃料。 其化工业务包括非洲化工、美洲化工和欧亚化工。 其化学品业务部门包括先进材料，其中包括特种铝、碳和钴催化剂；基础化学品包括单体、聚合物、硝酸盐、酚类、氨、单甘醇（MEG）和甲醇，这些产品在农业、纺织品和管道等终端用途中占有重要地位；基本护理化学品提供综合醇类和表面活性剂组合；性能解决方案包括溶剂、共聚物和特种化学品补充。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025