交易 Sartorius Stedim Biotech SA - DIM 差价合约

关于 Sartorius Stedim Biotech SA

Sartorius Stedim Biotech SA是一家总部设在法国的实验室和工艺技术及设备的国际供应商。 公司涵盖了生物技术和机电一体化领域。 赛多利斯提供服务，帮助客户在生物制药生产和实验室环境中以时间和成本效益的方式实施复杂和质量关键的流程。 公司的客户来自生物技术、制药和食品行业，以及公共研究机构和实验室。 赛多利斯在欧洲、亚洲和美洲拥有自己的生产设施，并在110多个国家设有销售办事处和当地代表。 公司通过其子公司运营，包括Sartorius Stedim Austria GmbH、Sartorius Stedim Plastics GmbH、BioOutsource Ltd和Wave Biotech AG等。