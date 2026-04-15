交易 Sanofi - ADR - SNY 差价合约
关于 Sanofi SA (ADR)
赛诺菲公司是一家总部设在法国的医疗保健公司。 公司专注于病人的需求，从事治疗方案的研究、开发、制造和营销。 它的三个运营部门是。 医药、消费者保健（CHC）和疫苗。 制药部门包括。 免疫学、多发性硬化症/神经学、肿瘤学、罕见疾病、罕见血液病、心血管病、糖尿病、成熟的处方药产品。 疫苗业务包括所有地区的赛诺菲巴斯德公司的商业运作，以及专门用于疫苗的研究、开发和生产活动。 CHC业务包括赛诺菲消费者保健产品的商业运作，以及专门用于这些产品的研究、开发和生产活动。 公司合作开发或特许经营的产品包括Dupixent、Aubagio、Lemtrada、Cerezyme、Lumizyme、Jevtana、Fabrazyme，等等。
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