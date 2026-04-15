交易 Sally Beauty Holdings, Inc. - SBH 差价合约
关于 Sally Beauty Holdings Inc.
莎莉美容控股有限公司是一家专业美容用品的国际专业零售商和分销商，主要在北美、南美和欧洲开展业务。 公司通过两个业务部门运营。 莎莉美容用品（SBS）和美容系统集团（BSG）。 SBS部门是一家国内和国际连锁的现购自运零售店，主要在北美、波多黎各以及欧洲和南美的部分地区向美容院专业人士和零售客户提供专业美容用品。 BSG部门包括其基于特许经营的业务Armstrong McCall，这是一家美容产品和用品的服务经销商，通过其在美国和加拿大部分地区的专业专用店、电子商务平台和自己的销售队伍直接向美容院和美容师提供专业美容产品。 它经营着大约4911家公司经营的商店。
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