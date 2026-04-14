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关于 Royal Bank of Canada
加拿大皇家银行是一家多元化的金融服务公司。 公司提供个人和商业银行、财富管理服务、保险、企业和投资银行以及交易处理服务。 公司为加拿大和美国的个人、企业、公共部门和机构客户服务。 公司的业务部门包括个人和商业银行、财富管理、保险、投资者和财务服务、资本市场和企业支持。 公司通过其分部为各种业务线提供服务，其中包括个人金融服务、商业金融服务、卡和支付解决方案，以及美国银行业、加拿大财富管理、美国和国际财富管理、全球资产管理、加拿大保险、国际保险、企业和投资银行、全球市场和其他。
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