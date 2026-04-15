交易 Rockwell Automat - ROK 差价合约
关于 Rockwell Automat
罗克韦尔自动化公司（Rockwell Automation）是一家工业自动化和数字化转型解决方案的供应商。 罗克韦尔自动化分部包括智能设备、软件和控制以及生命周期服务。 智能设备部门包括驱动器、运动、安全、传感、工业组件和按订单配置的产品。 软件与控制部门包括控制和可视化软件和硬件、信息软件以及网络和安全基础设施。 生命周期服务部门包括咨询、专业服务和解决方案、连接服务和维护服务，以及Sens ia合资企业。 公司在全球约100个国家开展业务，包括美国、中国、加拿大、意大利、墨西哥、英国、德国和澳大利亚。
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