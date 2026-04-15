交易 Rocket Companies, Inc. - RKT 差价合约

关于 Rocket Companies Inc

Rocket Companies, Inc.是一家金融技术公司，由技术驱动的房地产、抵押贷款和金融服务业务组成。 该公司提供Rocket平台。 其部门包括直接面向消费者和合作伙伴网络。 其直接面向消费者部门包括通过其Rocket Mortgage应用程序（App）进行绩效营销和直接参与。 其合作伙伴网络部分包括与以消费者为中心的首要组织、经纪人和抵押贷款专业人士的伙伴关系，他们利用其平台和规模向客户提供抵押贷款解决方案。 公司的个人金融和消费技术品牌包括Rocket Mortgage、Rocket Homes、Amrock、Rocket Auto、Rocket Loans、Truebill、Lendesk、Edison Financial、Core Digital Media、Rocket Central和Rock Connections。 其Rocket Mortgage提供数字解决方案，利用自动数据检索和先进的核保技术，为客户提供量身定制的解决方案，让客户触手可及。