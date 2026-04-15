交易 Rio Tinto PLC - USD - RIOus 差价合约
关于 Rio Tinto PLC - USD
力拓集团是一家位于英国的采矿和金属公司。 公司主要从事对人类进步至关重要的材料的生产。 公司的部门包括铁矿石、铝、铜和矿物。 公司经营一个综合的铁矿石资产组合：一个由16个矿山组成的网络，四个独立的港口码头，以及一个1700公里的铁路网络和西澳大利亚皮尔巴拉地区的相关基础设施。 铝业业务包括铝土矿、氧化铝精炼厂和铝冶炼厂。 其铝土矿位于澳大利亚、巴西和几内亚。 铜业部门从事铜、金、银、钼和其他副产品的开采和提炼；与西芒杜铁矿项目一起进行勘探活动。 矿产部门包括产品业务，如硼酸盐、二氧化钛原料以及加拿大铁矿公司。 它还包括钻石开采、分拣和营销。
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