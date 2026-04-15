交易 Rio Tinto - RIOau 差价合约
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
更新版 1-据彭博新闻社报道，力拓加州硼资产引起竞标者兴趣
Reuters News•Europe20:29 (UTC), 10 undefined 2026
据彭博新闻社报道，力拓在美国的关键矿产资产引起竞购者的兴趣
19:57 (UTC), 10 undefined 2026
Reuters News•Europe
红色金属攀升至三周峰值，铜矿商收涨
Reuters News•Europe15:39 (UTC), 10 undefined 2026
更新版 1-今日优惠-合并与收购
Reuters News•Europe19:53 (UTC), 9 undefined 2026
今日优惠-合并与收购
Reuters News•Europe13:58 (UTC), 9 undefined 2026
更新版 1-前力拓首席执行官的深海采矿公司将与奥德赛合并，交易金额达10亿美元
Reuters News•Europe16:44 (UTC), 8 undefined 2026
伊朗战争迅速结束希望减弱，铜价下滑，铜矿商受挫
Reuters News•Europe14:00 (UTC), 2 undefined 2026
特朗普威胁对伊朗发动更多袭击后铜矿商下跌
Reuters News•Europe08:46 (UTC), 2 undefined 2026
铜矿商上涨，红色金属触及两周高点
Reuters News•Europe14:37 (UTC), 1 undefined 2026
铜矿商上涨，红色金属触及两周高点
Reuters News•Europe11:19 (UTC), 1 undefined 2026