交易 Richemont SA - CFRz 差价合约
关于 Richemont SA
Compagnie Financiere Richemont SA（历峰集团）是一家总部设在瑞士的珠宝公司。 该公司的业务包括珠宝之家和专业制表商。 珠宝之家分部包括从事珠宝产品的设计、制造和分销的业务。 这些业务包括卡地亚、Van Cleef & Arpels和Giampiero Bodino。 其专业制表商部门包括主要活动包括设计、制造和分销精密计时器的业务。 制表业的业务包括伯爵、朗格、积家、江诗丹顿、沛纳海、沙夫豪森IWC、名士和罗杰杜彼。 公司的其他经营部门包括万宝龙、阿尔弗雷德-登喜路、克洛伊、普迪、上海滩、彼得-米勒、投资性房地产公司和其他制造实体。
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