交易 Restoration Hardware - RH 差价合约

关于 RH

常青藤公司是豪华生活方式市场公司中的设计、品味和风格的策划者。 公司通过其零售画廊、资料书和网上的RH.com、RHModern.com、RHBabyandChild.com、RHTEEN.com和Waterworks.com提供系列。 其分部包括RH分部、Waterworks和房地产开发。 常青树分部和Waterworks的经营分部包括其客户访问的所有销售渠道，包括通过零售点和商店、网站、Source Books和商业渠道的销售。 房地产开发部门代表了与其权益法投资相关的业务。 公司提供各种类别的商品，包括家具、照明、纺织品、浴室用品、装饰品、户外和花园、以及儿童和青少年家具。 该公司将其产品分为家具和非家具，前者包括室内和室外家具，后者包括配件、固定装置、表面、饰品和家居装饰。