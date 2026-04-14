交易 Restoration Hardware - RH 差价合约
关于 RH
常青藤公司是豪华生活方式市场公司中的设计、品味和风格的策划者。 公司通过其零售画廊、资料书和网上的RH.com、RHModern.com、RHBabyandChild.com、RHTEEN.com和Waterworks.com提供系列。 其分部包括RH分部、Waterworks和房地产开发。 常青树分部和Waterworks的经营分部包括其客户访问的所有销售渠道，包括通过零售点和商店、网站、Source Books和商业渠道的销售。 房地产开发部门代表了与其权益法投资相关的业务。 公司提供各种类别的商品，包括家具、照明、纺织品、浴室用品、装饰品、户外和花园、以及儿童和青少年家具。 该公司将其产品分为家具和非家具，前者包括室内和室外家具，后者包括配件、固定装置、表面、饰品和家居装饰。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
RH 因预期不佳而下滑；Jefferies 下调 PT
10:49 (UTC), 1 undefined 2026
Reuters News•Europe
年度预测黯淡，RH 下降
21:19 (UTC), 31 undefined 2026
Reuters News•Europe