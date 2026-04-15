交易 Resources Connection, Inc. - RGP 差价合约

关于 Resources Connection Inc.

Resources Connection, Inc.是一家咨询公司。 该公司的经营实体主要以Resources Global Professionals（RGP）的名义提供服务。 它通过三个业务部门运营。 RGP、taskforce和Sitrick。 RGP部门是一家商业咨询公司，以RGP品牌运营，专注于项目咨询和专业人员配置服务，领域包括财务和会计、商业战略和转型、技术和数字。 taskforce部门是一家德国专业服务公司，在taskforce品牌下运营。 它利用独立承包商/合作伙伴的业务模式和基础设施，专注于为德国市场的中等市场客户提供高级临时管理和项目管理服务。 Sitrick部门是一家危机公关和公共关系公司，以Sitrick品牌运作，提供企业、金融、交易和管理服务。