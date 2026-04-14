交易 Resona Holdings, Inc. - 8308 差价合约
关于 Resona Holdings Inc.
Resona Holdings, Inc.是一家总部设在日本的公司，主要从事提供金融服务。 该公司在四个业务部门经营。 个人部门主要提供与个人贷款、资产管理和资产继承有关的咨询服务。 企业部分主要是为企业提供贷款，利用信托进行资产管理，房地产业务，企业养老金，业务继承，以及支持业务增长。 市场部分从事通过金融市场采购和经营资金、外汇、债券和衍生品。 关西未来金融集团分部从事银行业务，包括关西地区的存款业务和借贷业务。
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