交易 Renaissance IPO ETF - IPOus

关于 Renaissance IPO ETF

该投资旨在尽可能地复制文艺复兴IPO指数（"指数"）的价格和收益表现（未计入费用和开支）。该基金旨在尽可能地复制指数的价格和收益表现（未计入费用和开支）。 该指数是由最近完成首次公开募股（"IPO"）并在美国交易所上市的公司组成的组合。 Renaissance IPO ETF在最重要的美国上市公司上市后加仓。 它们是在股票交易的第五天或季度审查时以快速进入的方式加入。