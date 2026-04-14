交易 Reliance Steel - RS 差价合约

关于 Reliance Steel

Reliance Steel & Aluminum Co. (Reliance)是一家金属服务中心公司。 该公司作为一个金属解决方案供应商运营。 它提供增值的金属加工服务，并分销约10万种金属产品，包括合金、铝、黄铜、铜、碳钢、不锈钢、钛和特种钢产品。 它服务于各种行业，包括制造业、非住宅建筑、运输业（铁路、卡车拖车和造船业）、航空航天和国防、能源（石油和天然气）、电子和半导体制造、以及重工业（农业、建筑和采矿设备）。 公司还通过其收费加工业务为汽车行业服务。 它在美国40个州和其他13个国家，包括澳大利亚、比利时、加拿大、中国、法国、印度、马来西亚、墨西哥、新加坡、韩国、土耳其、阿拉伯联合酋长国和英国，提供约300个地点的网络。