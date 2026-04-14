交易 Regions Financial - RF 差价合约
关于 Regions Financial
Regions Financial Corporation是一家金融控股公司。 公司提供传统的商业、零售和抵押贷款银行服务，以及资产管理、财富管理、证券经纪、信托服务、兼并和收购咨询服务以及其他特殊融资领域的其他金融服务。 公司的业务部门包括企业银行、消费者银行和财富管理。 企业银行部门包括商业和工业、商业房地产和投资者房地产贷款。 它还包括设备租赁融资，以及资本市场活动。 消费者银行部分包括与住宅第一笔抵押贷款、房屋净值额度和贷款、分行小企业贷款和间接贷款有关的消费者银行产品和服务。 财富管理部门包括信贷相关产品，信托和投资管理，资产管理，退休和储蓄解决方案，以及遗产规划。
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