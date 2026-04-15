交易 Regency Centers Reit - REG 差价合约
关于 Regency Centers Reit
Regency Centers Corporation是一家房地产投资信托基金（REIT）。 公司通过Regency Centers, L.P.（运营合伙公司）开展其所有业务。 它主要通过运营合伙公司从事购物中心的所有权、管理、租赁、收购、开发和再开发。 公司拥有约298个物业，并通过对房地产合伙企业的非合并投资，持有另外104个物业的部分权益。 公司的物业包括威拉泉、邓伍迪厅、奥登桥、哈斯利峡谷村、夏洛泉、伯大尼公园广场、百花谷、亚美利加镇中心、克莱顿谷购物中心、法国谷村中心、沃里克广场购物中心、欢乐山购物中心、黑石、斯奈尔和布兰汉姆广场、苹果林购物中心、春谷购物中心、布里奇米尔市场、里弗顿广场和罗亚尔点购物中心等。
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