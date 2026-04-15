交易 Regal Rexnord Corp - RRX 差价合约

关于 Regal Beloit Corporation

Regal Rexnord公司，前身是Regal Beloit公司，从事工业动力总成解决方案、动力传动部件、电动机和电子控制、空气移动产品及其他的工程和制造。 它的四个经营部门是 商业系统、工业系统、气候解决方案和运动控制解决方案。 其商业系统部门主要设计和生产交流和直流电机，功率从零点几到大约5马力，电子变速控制，风扇和鼓风机，供商业应用。 其工业系统部门为工业应用生产1至12,000马力的整体和交流电机，以及支持此类产品的售后市场零件和套件。 其气候解决方案部门生产部分马力的电机、电子变速控制和鼓风机。 其运动控制解决方案部门为不同的终端市场设计安装和未安装的工业轴承。