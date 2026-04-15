交易 Redwood Trust, Inc. - RWT 差价合约
关于 Redwood Trust, Inc.
红木信托公司是一家专注于住房信贷领域的专业金融公司。 该公司通过三个部分进行经营。 住宅抵押贷款业务、商业目的抵押贷款业务和投资组合。 住宅抵押贷款银行业务部门包括一个抵押贷款管道，从第三方发起人那里获得住宅贷款，以便随后进行销售，通过其Sequoia私人标签证券化项目进行证券化，或转入其投资组合。 商业用途抵押贷款银行业务部门由一个平台组成，该平台发起和收购商业用途贷款，以便随后进行证券化、销售或转移到其投资组合中。 投资组合部分包括通过其住宅和商业用途抵押贷款银行业务获得的投资。此外，它还投资于早期公司，这些公司与它在贷款、房地产和金融技术领域的业务相一致。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025