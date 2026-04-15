交易 Redwood Trust, Inc. - RWT 差价合约

关于 Redwood Trust, Inc.

红木信托公司是一家专注于住房信贷领域的专业金融公司。 该公司通过三个部分进行经营。 住宅抵押贷款业务、商业目的抵押贷款业务和投资组合。 住宅抵押贷款银行业务部门包括一个抵押贷款管道，从第三方发起人那里获得住宅贷款，以便随后进行销售，通过其Sequoia私人标签证券化项目进行证券化，或转入其投资组合。 商业用途抵押贷款银行业务部门由一个平台组成，该平台发起和收购商业用途贷款，以便随后进行证券化、销售或转移到其投资组合中。 投资组合部分包括通过其住宅和商业用途抵押贷款银行业务获得的投资。此外，它还投资于早期公司，这些公司与它在贷款、房地产和金融技术领域的业务相一致。