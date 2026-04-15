交易 Red Rock Resorts - RRR 差价合约

关于 Red Rock Resorts

Red Rock Resorts, Inc.是一家控股公司，通过其子公司Station Casinos LLC（Station LLC）经营。 Station LLC是一家博彩、开发和管理公司，负责开发和经营赌场和娱乐设施。 Station LLC拥有并经营大约10个博彩娱乐设施和10个小型赌场。 它通过两个部分进行运营，其中包括拉斯维加斯业务和美国本土管理。 拉斯维加斯运营部门包括其拉斯维加斯地区的赌场物业，美国本土管理部门包括其美国本土管理安排。 它为拉斯维加斯地区市场的居民和游客提供博彩和娱乐。 公司提供一系列的博彩和非博彩娱乐选择。 它还控制着超过7个有博彩产权的开发用地，包括在内华达州拉斯维加斯和里诺的约398英亩土地。