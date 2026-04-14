交易 Recruit Holdings Co., Ltd. - 6098 差价合约
关于 Recruit Holdings Co. Ltd.
Recruit Holdings Co., Ltd.是一家总部设在日本的控股公司，从事提供招聘广告、销售促进和人员配置服务。 公司的经营分为三个业务部门。 人力资源（HR）技术部门由在线工作信息专业搜索网站Indeed和在线工作广告和企业信息网站Glassdoor组成，支持用户的工作搜索和招聘活动。 媒体与解决方案部门由销售推广领域和人力资源领域组成。 在销售促进领域，公司在住房、婚姻、旅游、食品和饮料以及美容领域提供服务并提高管理和业务效率。 在人力资源领域，公司提供服务，支持用户的求职活动和使用公司媒体的客户招聘活动。 人事部门由国内派遣区和海外派遣区组成。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025