交易 Recruit Holdings Co., Ltd. - 6098 差价合约

关于 Recruit Holdings Co. Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.是一家总部设在日本的控股公司，从事提供招聘广告、销售促进和人员配置服务。 公司的经营分为三个业务部门。 人力资源（HR）技术部门由在线工作信息专业搜索网站Indeed和在线工作广告和企业信息网站Glassdoor组成，支持用户的工作搜索和招聘活动。 媒体与解决方案部门由销售推广领域和人力资源领域组成。 在销售促进领域，公司在住房、婚姻、旅游、食品和饮料以及美容领域提供服务并提高管理和业务效率。 在人力资源领域，公司提供服务，支持用户的求职活动和使用公司媒体的客户招聘活动。 人事部门由国内派遣区和海外派遣区组成。