交易 Rapid7, Inc. - RPD 差价合约

关于 Rapid7 Inc.

Rapid7, Inc.与它的子公司一起，专注于通过其Insight平台，以可视性、分析性和自动化来推进安全。 公司的服务包括认证咨询、网络安全审计、技术评估和其他安全服务。 公司为其客户提供全面的认证咨询服务。 公司的工作包括差距分析、范围识别、政策起草、实施和内部审计。 其信息技术（IT）安全审计提供了对一个组织的IT和预期环境的全面了解。 公司提供专业的技术评估，包括人工任务和工具执行的结合，以及从网络环境到应用程序来审查一个组织的IT环境。 公司的其他安全服务在不同方面提供了一系列的IT安全服务，以促进组织与业务目标相一致。