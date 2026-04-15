交易 Range Resources - RRC 差价合约

关于 Range Resources

范围资源公司是一家独立的天然气、天然气液体（NGLs）和石油公司。 公司经营一个部门，即在美国勘探和生产天然气、NGLs、原油和凝析油。 公司从事天然气物业的勘探、开发和收购。 其主要经营区域是宾夕法尼亚州的马塞勒斯页岩。 其天然气和石油业务集中在美国阿巴拉契亚地区，即宾夕法尼亚州的马塞勒斯页岩。 公司的财产包括已开发和未开发的天然气和石油租约的权益。 其财产位于美国东北部的阿巴拉契亚盆地。 其储量主要在马塞勒斯页岩层，但也包括尤蒂卡和上泥盆纪地层。