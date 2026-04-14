交易 Ralph Lauren Corp - RL 差价合约
关于 Ralph Lauren
拉尔夫-劳伦公司从事生活方式产品的设计、营销和分销，包括服装、配饰、家居用品、香水和酒店用品。 公司通过北美、欧洲和亚洲分部运营。 其批发业务向中档百货公司、专卖店、高尔夫和专业商店以及各种第三方数字合作伙伴销售其产品。 其授权业务将其对消费者的洞察力、设计和营销技能与授权合作伙伴的产品相结合，以创造和建立新的业务。 公司的零售业务通过其零售店和特许店中店，以及通过其自己的数字商务网站和各种第三方数字合作伙伴的网站向世界各地的客户进行销售。
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