交易 Raffles Medical - BSLsg 差价合约

关于 Raffles Medical Group Ltd.

莱佛士医疗集团有限公司是一家提供综合医疗服务的公司。 公司专注于为亚洲各地的人们提供从初级和三级护理到健康保险的一系列服务。 公司在新加坡、中国、日本、越南和柬埔寨的14个城市经营约100家多学科诊所。 公司的综合医疗机构包括一家三级医院、一个家庭医学和牙科诊所网络、保险服务、日本和传统中医诊所，以及消费者保健部门。 其保健部门在新加坡和区域市场上开发和销售一系列用于个人保健的营养品、补充剂、维生素和医疗诊断设备。 公司的子公司包括莱佛士医疗、莱佛士医院、莱佛士牙科、莱佛士中医、莱佛士健康保险、莱佛士保健学院和莱佛士健康。