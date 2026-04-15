交易 Rackspace Technology, Inc. - RXT 差价合约
关于 Rackspace Technology Inc.
Rackspace Technology, Inc.是一家端到端的多云技术服务公司。 该公司设计、构建和运营跨技术平台的云环境。 公司通过三个部门运营。 多云服务、应用程序和跨平台以及OpenStack公共云。 其多云服务部门包括其多云服务产品，以及与设计和构建多云解决方案和云原生应用有关的专业服务。 其应用程序和跨平台部门包括管理应用程序、管理安全和数据服务，以及与设计和实施应用程序、安全和数据服务有关的专业服务。 它的OpenStack公有云部门能够在建立在开源技术上的公有云上运行应用程序。 它还通过RackConnect工具等技术使公共云和托管平台得以运行。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025