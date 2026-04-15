交易 Rackspace Technology, Inc. - RXT 差价合约

关于 Rackspace Technology Inc.

Rackspace Technology, Inc.是一家端到端的多云技术服务公司。 该公司设计、构建和运营跨技术平台的云环境。 公司通过三个部门运营。 多云服务、应用程序和跨平台以及OpenStack公共云。 其多云服务部门包括其多云服务产品，以及与设计和构建多云解决方案和云原生应用有关的专业服务。 其应用程序和跨平台部门包括管理应用程序、管理安全和数据服务，以及与设计和实施应用程序、安全和数据服务有关的专业服务。 它的OpenStack公有云部门能够在建立在开源技术上的公有云上运行应用程序。 它还通过RackConnect工具等技术使公共云和托管平台得以运行。