交易 Quest Diagnostics - DGX 差价合约
关于 Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Incorporated是一家提供诊断信息服务的公司。 公司通过DIS部门运营，为一系列客户提供诊断信息服务，包括患者、临床医生、医院、综合交付网络（IDNs）、健康计划、雇主、可问责护理组织（ACOs）和直接合同实体（DCEs）。 公司还从事两项业务：诊断信息服务，开发和提供诊断信息服务，为一系列客户提供洞察力；诊断解决方案集团包括其风险评估服务业务，为保险公司提供解决方案，以及其医疗信息技术业务，为医疗机构提供解决方案。 公司的服务主要以Quest Diagnostics品牌提供，但也以其他品牌提供服务，包括AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne和Quanum。
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