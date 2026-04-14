交易 High Templar Tech Limited - HTT 差价合约
关于 Qudian Inc - ADR
古田公司是一家总部设在中国的控股公司，主要从事在线客户信用技术平台的运营。 通过其技术平台，该公司经营两个分部。 分期付款信贷服务部门从事传统的在线分期付款信贷业务，包括现金分期付款信贷服务和商品分期付款信贷服务。 交易服务板块向第三方金融服务提供商提供贷款推荐和转介服务，不承担任何信贷风险。 公司利用大数据技术，如人工智能，为年轻、移动活跃的消费者提供服务。 公司运营一个在线平台，几乎所有的交易都是通过移动设备促成的。 借款人可以申请小额信贷。 获得批准的借款人可以提取现金信贷，现金以数字形式发放到他们的支付宝账户。 公司在中国市场开展业务。
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