交易 QuantumScape Corporation - QS 差价合约
关于 Quantumscape Corp
QuantumScape公司从事为电动汽车（EV）和其他应用开发电池技术。 该公司专注于其固态锂金属电池的开发和商业化。 它提供固态锂金属电池技术。 它的固态分离器是使锂金属阳极电池可靠循环的技术。 它的固态分离器是一种无机陶瓷，放在阴极和阳极集流器之间，形成一个单体电池单元层。 这些单层电池将被堆叠在一起，成为一个多层电池，大约有一副扑克牌那么大，这将是电动车电池的商业形式。 其阴极使用传统阴极活性材料（NMC）与有机聚合物和有机液体阴极的有机凝胶的组合。 该公司服务于汽车行业。
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