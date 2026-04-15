交易 Quantum-Si incorporated - QSI 差价合约

关于 Quantum-Si Inc

Quantum-SI公司是一家生命科学公司。 该公司设计和开发了一个硬件和软件解决方案，以提供一个完整的端到端解决方案。 公司已经开发了一个单分子检测平台，以实现下一代蛋白质测序（NGPS），即对蛋白质进行测序的能力。 公司的平台由Carbon自动样品制备仪器、Platinum NGPS仪器、Quantum-Si Cloud软件服务、以及与其仪器配套使用的试剂盒和芯片组成。 其Carbon仪器是一种自动样品制备仪器，设计用于蛋白质和脱氧核糖核酸（DNA）应用。 它的Platinum旨在使单分子检测和NGPS的能力得到广泛利用。 它的Quantum-Si云平台旨在将基于云的解决方案整合到仪器中，将数据实时流向云，然后分析工作流程可以解释数据。