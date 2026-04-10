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关于 QinetiQ Group plc

QinetiQ Group plc是一家科学和工程公司。 该公司在国防和安全市场上运营。 公司是一家基于信息、知识和技术的公司。 公司开发尖端技术并将其转化为能力。 公司通过两个部门运作。 EMEA服务和全球产品。 欧洲、中东和非洲服务部在长期合同的支持下，提供技术保证、测试和评估以及培训服务。 它提供专业领域的研究和建议，如指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察（C4ISR）、武器和能源以及网络安全。 欧洲、中东和非洲服务部包括业务部门，如海上和陆地、空中和太空、网络和信息以及国际业务。 全球产品部提供解决方案以满足客户需求。 全球产品结合了所有其他业务部门，包括QinetiQ美国业务、空间产品和EMEA产品。