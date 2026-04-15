交易 PVH - PVH 差价合约
关于 PVH
PVH Corp.是一家服装公司。 该公司的分部包括 汤米-希尔费格，由汤米-希尔费格北美分部和汤米-希尔费格国际分部组成；卡尔文-克莱恩，由卡尔文-克莱恩北美分部和卡尔文-克莱恩国际分部组成。 公司的品牌组合包括各种品牌，包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen、IZOD、ARROW、Warner's、Olga、True&Co.和Geoffrey Beene等自有品牌，以及其他各种自有、授权和私人品牌。 公司设计和销售礼服衬衫、领带、运动服、牛仔服、内衣、内衣、高性能服装、泳装、手袋、配饰、鞋类和其他相关产品，并在一系列产品中授权使用其拥有的品牌。 公司以多种价位、多种分销渠道和地域销售其品牌。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025