交易 PVH - PVH 差价合约

关于 PVH

PVH Corp.是一家服装公司。 该公司的分部包括 汤米-希尔费格，由汤米-希尔费格北美分部和汤米-希尔费格国际分部组成；卡尔文-克莱恩，由卡尔文-克莱恩北美分部和卡尔文-克莱恩国际分部组成。 公司的品牌组合包括各种品牌，包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen、IZOD、ARROW、Warner's、Olga、True&Co.和Geoffrey Beene等自有品牌，以及其他各种自有、授权和私人品牌。 公司设计和销售礼服衬衫、领带、运动服、牛仔服、内衣、内衣、高性能服装、泳装、手袋、配饰、鞋类和其他相关产品，并在一系列产品中授权使用其拥有的品牌。 公司以多种价位、多种分销渠道和地域销售其品牌。