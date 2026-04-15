交易 Pultegroup - PHM 差价合约
关于 Pultegroup
PulteGroup, Inc.是美国的一家住宅建筑商。 公司通过其品牌，包括Centex、Pulte Homes、Del Webb、DiVosta Homes、John Wieland Homes和Neighborhoods以及American West，提供各种住宅设计。 其住宅建设部门的业务代表了其核心业务，即在美国境内从事收购和开发主要用于住宅的土地以及在这些土地上建造住房。 住宅建设提供各种产品系列，以满足其目标市场上购房者的需求。 该公司的房屋建筑业务共分为六个部分。 东北部、东南部、佛罗里达、中西部、德克萨斯和西部。 其金融服务部门由抵押贷款银行、产权和保险经纪业务组成。 金融服务部门的业务一般与房屋建筑部门的市场相同。 公司的子公司主要从事房屋建筑业务。
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