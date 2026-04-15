交易 Public Storage - PSA 差价合约

关于 Public Storage

Public Storage是一家房地产投资信托公司（REIT）。 公司的主要业务活动包括拥有和经营自助仓储设施及其他相关业务，包括租户再保险和第三方自助仓储管理。 公司的分部包括自助存储业务和辅助业务。 自助仓储业务部门包括其拥有的自助仓储设施的综合租赁业务，包括同店设施、收购设施、开发和扩建设施以及其他非同店设施。 辅助业务部门包括其租户损失再保险、商品销售和第三方物业管理业务部门的综合业务。 该公司持有约2,787个自助仓储设施的权益并将其合并（总面积约为1.98亿净可租面积）。 其子公司包括PS LPT Properties Investors和PS California Holdings, Inc.