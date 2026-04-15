交易 PTC Inc. - PTC 差价合约
关于 PTC Inc
PTC公司是一家软件和服务公司，提供计算机辅助设计（CAD）、产品生命周期管理（PLM）、应用生命周期管理（ALM）和服务生命周期管理（SLM）解决方案组合，使制造商能够创造和服务产品。 公司通过两个部门运营。 软件产品和专业服务。 软件产品部门包括其所有产品的许可、订阅、软件即服务（SaaS）和相关支持收入（包括更新和技术支持）。 专业服务部门包括咨询、实施和培训服务。 公司的主要产品和服务包括thingWorx工业物联网（IIoT）平台；Vuforia企业增强现实（AR）平台；Onshape软件即服务（SaaS）产品开发平台；Creo产品设计软件；和Windchill PLM软件。
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