交易 Prudential Financial, Inc. - PRU 差价合约
关于 Prudential Financial Inc
Prudential Financial, Inc.是一家控股公司。 公司经营全球金融服务和全球投资管理。 公司通过其子公司和关联公司提供一系列的金融产品和服务，包括人寿保险、年金、共同基金和投资管理。 它通过其专有和第三方分销网络向个人和机构客户提供这些产品和服务。 公司在美国、亚洲、欧洲和拉美都有业务。 公司通过七个部门进行经营。 PGIM、团体保险、个人年金、个人人寿、保险智商、国际业务和封闭式部门。 PGIM部门提供与公共固定收益、公共股权、房地产债务和股权、私人信贷和其他替代方案及其他有关的投资管理服务和解决方案。 个人年金部门开发个人变额和固定年金产品。
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