交易 ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology - BIS 差价合约
关于 ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
该投资寻求的每日投资结果相当于纳斯达克生物技术指数®每日表现的倒数（-2倍）。该基金投资于ProShare Advisors认为综合起来应该产生符合该基金投资目标的每日回报的金融工具。 该指数是一个修正的资本化加权指数，包括纳斯达克上市公司的证券，这些公司被归类为生物技术或制药。 该ETF对基础广泛的纳斯达克生物技术指数提供2倍的每日空头杠杆。
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