交易 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury - TBT 差价合约
关于 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
该投资寻求每日的投资结果（未计入费用和开支），相当于ICE美国国债20年以上债券指数每日表现的倒数（-2x）的2倍。 该基金投资于ProShare Advisors认为综合起来应该产生符合基金投资目标的每日回报的金融工具。 该指数包括公开发行的美国国债，这些国债的剩余期限大于或等于20年，并且有3亿美元或以上的未偿付面值，不包括美联储持有的金额。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025