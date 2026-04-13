交易 ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology - BIB 差价合约

关于 ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

该投资寻求相当于纳斯达克生物技术指数®的2倍（2x）的每日投资结果。该基金投资于ProShare Advisors认为综合起来应该产生符合基金投资目标的每日回报的金融工具。 该指数是一个修正的资本化加权指数，包括纳斯达克上市公司的证券，这些公司被归类为生物技术或制药。 该ETF对基础广泛的纳斯达克生物技术指数提供2倍的每日长线杠杆，使其成为对生物技术或制药公司短期前景看好的投资者的有力工具。 投资者应该注意，BIB的杠杆每天都会重置，在持有多期时，会产生复利的回报。