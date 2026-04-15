交易 ProShares Short QQQ - PSQ 差价合约
关于 ProShares Short QQQ
该基金投资于ProShare Advisors认为应该产生符合基金投资目标的每日回报的金融工具。 该ETF提供了对由纳斯达克100种最大的非金融证券组成的指数的反向投资，使其成为希望对美国经济的这一部门进行赌注的投资者的潜在的有吸引力的选择。 PSQ绝对不应该出现在长期的、买入并持有的投资组合中，但对于希望对冲现有风险或押注纳斯达克顶级非金融证券下跌的更积极的投资者来说，可能是一个有用的工具。 投资者还可以选择简单地卖空传统的纳斯达克基金，尽管这种策略通常会比利用反向ETF涉及更大的潜在损失。
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