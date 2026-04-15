交易 Prologis - PLD 差价合约

关于 Prologis

Prologis, Inc.是一家房地产投资信托公司（REIT）。 该公司从事物流房地产业务。 它从事的是物流的所有权、收购、开发和管理。 它投资于房地产和其他实体，通过这些实体与合作伙伴和投资者共同投资。 公司的分部包括房地产业务和战略资本。 房地产运营部门包括物流地产的所有权和开发。 公司的战略资本部门包括对未合并的共同投资企业和其他企业的管理。