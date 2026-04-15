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交易 Progressive - PGR 差价合约

202.2+2.61%
The chart shows the PGR stock price data over the last 1 day, with a current price of 202.2, a high of 202.64, and a low of 196.03.
卖出

201.65

买入

202.2

0.55
低点: 196.03高点: 202.64
卖方：
21.4286%
买方：
78.5714%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.55
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021596 %
(-$4.32)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02160%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000626 %
(-$0.13)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00063%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价196.57
开仓197.59
1 年变化-29.09%
日区间196.03 - 202.64

交易 Progressive - PGR 差价合约

关于 Progressive Corp

Progressive Corporation是一家保险控股公司。 公司的业务包括个人保险、商业保险和财产保险。 个人业务部为个人汽车和休闲车承保保险。 其个人业务部门的产品通过代理和直接渠道销售。 商业险业务部门承保与汽车有关的责任和物质损失保险，主要为运输业承保工人赔偿保险，以及与企业有关的一般责任和财产保险，主要是为小型企业承保。 商业保险部门在所有州提供汽车产品。 财产险部门在几乎所有的州承保住宅财产和租户保险，主要是通过独立代理渠道和选定的代理人。 公司的非保险子公司通常支持其保险和投资业务。 公司的业务遍及全美。

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17:42, 19 五月 2025
Reuters NewsEurope
Progressive 季度利润因强劲的个人保险需求而增长

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
评分与评论
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评分与评论
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