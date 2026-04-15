交易 Progressive - PGR 差价合约

关于 Progressive Corp

Progressive Corporation是一家保险控股公司。 公司的业务包括个人保险、商业保险和财产保险。 个人业务部为个人汽车和休闲车承保保险。 其个人业务部门的产品通过代理和直接渠道销售。 商业险业务部门承保与汽车有关的责任和物质损失保险，主要为运输业承保工人赔偿保险，以及与企业有关的一般责任和财产保险，主要是为小型企业承保。 商业保险部门在所有州提供汽车产品。 财产险部门在几乎所有的州承保住宅财产和租户保险，主要是通过独立代理渠道和选定的代理人。 公司的非保险子公司通常支持其保险和投资业务。 公司的业务遍及全美。