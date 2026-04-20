交易 Procure ETF Trust II - Procure Space ETF - UFO 差价合约

关于 Procure ETF Trust II - Procure Space ETF

该投资寻求的投资结果通常与一个名为 "S-网络空间指数 "的股票指数的表现（未计入基金的费用和开支）相一致。 在正常情况下，该基金将其至少80%的净资产投资于相关指数的公司，这些公司至少有50%的收入或利润来自与太空有关的业务。 相关指数旨在作为从事空间相关业务的公司的全球交易组合的股票基准，例如利用卫星技术的公司。 该基金是不分散的。