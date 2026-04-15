交易 PPL - PPL 差价合约

关于 PPL Corp

PPL公司（PPL）是一家公用事业控股公司。 公司通过其子公司主要从事发电、输电、配电和售电以及配电和售天然气。 公司通过肯塔基州的监管部门和宾夕法尼亚州的监管部门运营。 肯塔基州监管部门主要包括路易斯维尔电力公司和肯塔基公用事业公司（LG&E和KU）开展的受监管的发电、输电和配电业务，以及LG&E的受监管的天然气分销和销售。 宾夕法尼亚州监管部门包括PPL电力公司（PPL Electric），它是一家从事电力分配和传输的受监管的公用事业公司。 PPL电力公司向宾夕法尼亚州东部和中部各县的客户输送电力。 该公司还向零售客户提供电力。