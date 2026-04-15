交易 PPG Industries - PPG 差价合约
关于 PPG Industries
PPG工业公司生产和销售一系列的油漆、涂料和特种材料。 公司通过两个部门运营。 高性能涂料和工业涂料。 高性能涂料部门主要提供一系列保护性和装饰性涂料、密封剂和面漆，以及路面标记产品、脱漆剂、染色剂和相关化学品，以及透明胶和透明装甲。 工业涂料部门主要提供一系列保护性和装饰性涂料和面漆，以及粘合剂、密封剂、金属预处理产品、光学单体和涂料、低摩擦涂料、沉淀硅和其他特殊材料。 其高性能涂料品牌包括PPG、GLIDDEN、COMEX、OLYMPIC、DULUX、SIGMA、HISTOR、SEIGNEURIE、PEINTURES GAUTHIER和JOHNSTONE'S等。 其工业涂料品牌包括PPG和TESLIN。 它向客户提供一系列终端用途的产品。
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