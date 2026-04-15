交易 Polaris Industries Inc. - PII 差价合约
关于 Polaris Inc
北极星公司从事设计、工程和制造动力运动车辆，包括越野车（ORV），包括全地形车（ATV）和并排车；军用和商用越野车；雪地车；摩托车；摩托越野车；四轮车；船；以及相关的零部件、服装和配件（PG&A），以及售后配件和服装。 公司通过四个部分运营。 越野车、公路车、船舶和售后市场。 其产品通过网上和主要位于欧洲、墨西哥和澳大利亚的经销商、分销商和零售店，通过全资子公司销售。 ORV是四轮车辆，设计用于越野和穿越各种地形，包括沙丘、小路和泥地。 雪地车配件包括车罩、牵引产品、倒车套件、电启动器、履带、袋子、挡风玻璃、机油和润滑油。 其售后市场品牌组合包括Transamerican Auto Parts（TAP）。
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