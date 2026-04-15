交易 Plains All American Pipeline - PAA 差价合约
关于 Plains All American Pipeline
Plains All American Pipeline, L.P.在原油和天然气液体（NGL）生产盆地和运输走廊拥有一个管道运输、终端、储存和收集资产的网络。 公司通过三个部分运营。 运输、设施、以及供应和物流。 运输部门的业务包括通过管道、集输系统和卡车运输原油和NGL的相关活动。 设施部门的业务包括与提供储存、终端和吞吐服务有关的活动，主要是为原油、NGL和天然气，以及NGL分馏和异构化服务以及天然气和凝析油加工服务。 供应和物流部门的活动包括在北美购买、物流和转售原油和NGL。 其资产和服务主要集中在原油、NGL和天然气方面。
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