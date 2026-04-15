交易 Pitney Bowes Inc - PBI 差价合约
关于 Pitney Bowes Inc
Pitney Bowes Inc.是一家全球运输和邮寄公司。 该公司为中小型企业、大型企业和零售商等提供技术、物流和金融服务。 其部门包括全球电子商务、预托服务和SendTech解决方案。 全球电子商务部门提供国内包裹服务、跨境解决方案和数字交付服务。 预分拣服务部门从事提供分拣服务，使头等舱邮件、营销邮件、营销邮件单位和装订的印刷品符合邮政工作分担折扣的要求。 SendTech解决方案部门提供物理和数字邮件和航运技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用，以帮助简化和节省信件、包裹和单位的发送、跟踪和接收。 它的云计算基础设施提供在线和通过连接或移动设备提供的软件即服务（SaaS）产品。
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