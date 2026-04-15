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关于 Pinnacle West

Pinnacle West Capital Corporation是一家电力设施控股公司。 该公司向整个亚利桑那州的人们和企业提供能源和能源相关产品。 公司通过受监管的电力部门运营，该部门包括传统的受监管的零售和批发电力业务及相关活动，并包括发电、输电和配电。 它通过其子公司亚利桑那公共服务公司（APS）经营，该公司是一家为亚利桑那州15个县中的11个县的大约130万零售客户发电的电力公司。 APS也是Palo Verde的运营商和共同所有者，Palo Verde是美国西南部的主要电力来源和美国的核电站。